 

Администрация Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов

22.05.2025, 22:40, Новости дня
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Администрация Трампа в четверг, 22 мая, приостановила программу приема и обучения иностранных студентов в Гарвардском университете, в котором после 7 октября 2023 года проходили массовые пропалестинские выступления.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщив об отзыве у Гарварда сертификата, заявила, что Белый дом считает университет ответственным за “поощрение насилия и антисемитизма в своем кампусе”.

Обучающимся в Гарварде иностранцам предложено перевестись в другие вузы, в противном случае они лишатся своего статуса.

CNN сообщает, что это решение может затронуть значительную часть студентов Гарвардского университета, в котором в 2024-2025 учебном году насчитывалось 6793 иностранных студентов, и они составляли 27,2% от общего числа учащихся.


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