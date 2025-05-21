Ливия отвергает идею переселения в эту страну жителей Газы

Ливия отвергает любые попытки использовать свою территорию для решения региональных проблем без согласия ее народа, заявил ТАСС представитель Президентского совета Ливии, комментируя сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план переселения жителей секторы Газа на территорию этой североафриканской страны.

“Ливия отвергает любые попытки использовать свою территорию для решения региональных проблем без согласия ее народа. Подобные планы, если они будут реализованы, будут представлять собой нарушение суверенитета Ливии и усугубят гуманитарный и правовой кризисы”, – заявил представитель совета. “Мы подчеркиваем необходимость решения палестинского вопроса путем создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, а не путем перемещения палестинцев”, – подчеркнул он.

17 мая телеканал NBC сообщил, со ссылкой на источники, что администрация Трампа работает над планом постоянного переселения миллиона жителей сектора Газы в Ливию. Американские представители рассказали, что вопрос уже обсуждался с ливийским руководством, и израильтяне в курсе дискуссий. В обмен США согласились предоставить властям Ливии доступ к миллиардам долларов на замороженных счетах, принадлежавших режиму Каддафи.

Посольство США в Ливии опровергло сообщение телеканала NBC о том, что администрация США и правительство Ливии обсуждают вопрос о переселении в североафриканскую страну миллиона жителей сектора Газы. “Сообщение о якобы имеющихся планах релокации жителей Газы в Ливию не соответствуют истине”, – говорится в заявлении миссии. Базирующееся в Триполи международно признанное правительство национального единства комментарий не предоставило.