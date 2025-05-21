Трамп: администрация США определилась с проектом системы ПРО “Золотой купол”

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация определилась с архитектурой системы ПРО нового поколения Golden Dome (“Золотой купол”).

По словам Трампа, система ПРО будет включать, в частности, космические системы и перехватчики. Он отметил, что Канада проявила интерес к участию в проекте.

“Я ожидаю, что все будет введено в строй до завершения срока моего пребывания в Белом доме” (то есть до января 2029 года), – заявил Трамп.

По словам Трампа, новая система сможет защитить США, в том числе, и от ракет, запускаемых вдали от американской территории. “Она защитит, даже если ракету запустят по нам из космоса”, – заявил президент.

Напомним, что в марте, выступая перед Конгрессом, Трамп впервые заявил, что правительство США планирует разработать и развернуть новую систему противоракетной обороны Golden Dome (“Золотой купол”). “Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome для защиты нашей родины, полностью сделанного в США”, – заявил тогда Трамп.

Американские СМИ отмечали, что на реализацию проекта планируется выделить $25 млрд. Ожидается, что руководить проектом будет заместитель главы командующего космическими операциями США генерал Майкл Гетлейн.