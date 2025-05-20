 

Вьетнамская королева красоты арестована за мошенничество с жевательными резинками

20.05.2025, 18:50, Новости дня
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Вьетнамские власти арестовали королеву красоты и популярного блогера по обвинению в мошенничестве, связанном с обманом потребителей, пишет BBC. Поводом стала реклама фальсифицированной пищевой добавки с заявленным содержанием пищевых волокон. Нгуен Тхук Тхюй Тиен активно продвигала в своих социальных сетях жевательные конфеты, якобы богатые клетчаткой. Однако лабораторные проверки показали, что продукт не соответствует заявленным свойствам, что вызвало широкий общественный резонанс и волну критики.

Нгуен, ранее завоевавшая титул Miss Grand International, является известной личностью во Вьетнаме и ранее получала правительственные награды. Девушка рекламировала жевательные конфеты Kera Supergreens Gummies в сотрудничестве с популярными блогерами. По словам следователей, продукт был результатом совместного проекта Нгуен и компаний, основанных этими влиятельными личностями. Инфлюенсеры утверждали, что каждая конфета содержит столько клетчатки, сколько в одной порции овощей.

Однако один потребитель отправил продукт на лабораторное тестирование, которое показало, что в каждой жевательной резинке содержится всего 16 мг клетчатки, а не заявленные 200 мг. После этого власти начали расследование, в ходе которого выяснилось, что для производства конфет использовались некачественные ингредиенты с низким содержанием клетчатки. Кроме того, на упаковке не было указано количество клетчатки, а также то, что продукт содержит высокую концентрацию сорбита – вещества, часто применяемого в слабительных.

В марте трое влиятельных лиц были оштрафованы и извинились перед общественностью. В следующем месяце вьетнамские власти арестовали двух основателей компании, а также их сотрудников и производителя жевательных мармеладок. Им были предъявлены обвинения в производстве поддельной продукции и обмане потребителей. В понедельник власти сообщили об аресте Нгуен по обвинению в мошенничестве с клиентами. По информации, более 100 тысяч коробок жевательных конфет было продано, прежде чем продажи были приостановлены из-за скандала.


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