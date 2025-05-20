Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1182-й день войны

Минобороны РФ 20 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бунякино, Рыжевка, Атинское, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка Харьковской Области, Карповка и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы “Квертус”, а также два склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марково, Предтечино, Миньковка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 265 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожено пять складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Коптево, Разино, Красноармейск, Гродовка, Петровского и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 425 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57807 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23424 танка и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25085 орудий полевой артиллерии и минометов, 35704 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).