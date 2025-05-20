Демократы инициируют закон, запрещающий Трампу использовать “летающий дворец”

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер вынес на рассмотрение палаты законопроект о запрете использовать иностранные самолеты в качестве Air Force One – самолета американского президента.

Инициатива Закона о безопасности полетов президента возникла после того, как президент Дональд Трамп согласился принять от Катара в дар прозванный “летающим дворцом” самолет стоимостью 400 миллионов долларов. “Я был бы идиотом, если бы отказался от бесплатного самолета”, – заявил об этом сам президент.

Однако оставить его себе Трампу будет сложно. Во-первых, из-за юридических проблем. Согласно закону, федеральные служащие могут принимать подарки на сумму не более 480 долларов. Все, что дороже, считается даром американскому народу и передается Национальному архиву. Однако этот вопрос Трамп сможет решить, попросив у Конгресса США специальное разрешение.

Вторая проблема – этического характера. По словам профессора юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона Джессики Тиллипман, возникают опасения, что президент руководствуется не общественным, а собственным материальным интересом, и за этим следует следить неустанно.

В-третьих, встает и вопрос безопасности. Специальная служба, обеспечивающая охрану президента, никогда не согласится, чтобы президент пользовался самолетом, ранее принадлежавшим другому государству: установка электронного оборудования, необходимого Air Force One, может привести к критической уязвимости.