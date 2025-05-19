 

Легендарный футболист и ведущий Гарри Линекер за антисемитизм лишился работы на BBC

19.05.2025, 10:00, Новости дня
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Гарри Линикер, в прошлом – звезда английского футбола, а на сегодняшний день – ведущий спортивных программ BBC, 19 мая завершит работу в вещательной корпорации. Как пишет The Sun, причина этого – антисемитский скандал.

Линекер, самый высокооплачиваемый ведущий BBC, проработавший в спортивной редакции 26 лет, давно занимает пропалестинскую позицию. Однако публикация им видеоролика, в котором евреи, в худших традициях нацистской пропаганды, изображались крысами, стала пересечением красной черты даже для незамеченного в любви к Израилю BBC.

Пост вызвал настоящий скандал. Линекер удалил его и несколько дней назад принес свои извинения, однако этого оказалось недостаточно. Корпорация сообщила, что рабочий договор был расторгнут по обоюдному согласию. Источник в BBC сообщил, что Гарри глубоко переживает из-за происшедшего.


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