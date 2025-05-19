 

На выборах президента Румынии победил проукраинский мэр Бухареста Никушор Дан

19.05.2025, 5:30, Новости дня
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Действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии. За него проголосовали 53,6% избирателей.

Его соперник – лидер оппозиционной националистической партии “Альянс за объединение румын” (AUR) Джеордже Симион признал поражение. Он получил поддержку 46,4% избирателей и намерен продолжать политическую борьбу.

В первом туре Симион набрал 41% голосов – вдвое больше, чем Дан, но этого для победы не хватило.

Никушор Дан – борец с коррупцией, в 2020 году стал столичным мэром как независимый кандидат. Он один из основателей “Союза спасения Румынии”, противник популизма и выступает за реформы, расширение связей с партнерами по Евросоюзу и экономические реформы.

Джеордже Симиона – главу “Альянса за единство румын” часто сравнивают с президентом США Дональдом Трампом. Даже лозунг предвыборной кампании, “Сделаем Румынию снова великой”, он заимствовал у американского лидера. Бывший футбольный хулиган – противник помощи Украине, но осуждает российскую агрессию и называет Владимира Путина военным преступником, отмечалось в публикации BBC.

Напомним: результаты президентских выборов, прошедших в Румынии в конце 2024 года, были аннулированы в связи с подозрениями, что РФ проводила кампанию по формированию общественного мнения в поддержку Кэлина Джорджеску, одержавшего на них верх. Он отрицал связи с Россией, однако неоднократно высказывал пророссийские взгляды, в том числе – в вопросе о войне в Украине.


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