«Евровидение» выиграла Австрия

Австрийский певец JJ (Йоханнес Питч) одержал победу в конкурсе «Евровидение». Музыкант, исполнивший песню «Wasted Love» («Напрасная любовь»), набрал 436 баллов. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль, третье — исполнитель из Эстонии Томми Кэш.

В финал «Евровидения-2025» прошли музыканты из 26 стран-участниц. Крупнейшие букмекеры и биржи ставок считают явным фаворитом Швецию: ее шансы на победу оценивали почти в 50%. Вероятность победы Австрии составляла 20–25%, Франции — примерно 15% (интерес к этому выступлению подстегнул полуфинал конкурса, до него вероятность победы Франции оценивалась в три раза ниже).

Остальные участники, по оценке букмекеров, едва ли могли претендовать на победу.

Главный фаворит, группа KAJ, привезла на «Евровидение» песню «Bara bada bastu» («Просто паримся в сауне»). Это первый с 1998 года участник конкурса от Швеции с песней на шведском языке.

Трио KAJ тоже было образовано не в Швеции, а в финском муниципалитете Вёро. Название группы состоит из первых букв имен ее участников Кевина Хольмстрема, Акселя Омана и Якоба Норргорда. Они не только музыканты, но в первую очередь комики, так что KAJ можно сравнить, например, с группами The Lonely Island или «Хлеб».

С 2012 года KAJ выпустили уже восемь альбомов, последний из которых, «Sauna Collection», вышел 9 мая и, судя по всему, посвящен сауне целиком.

Если прогнозы букмекеров относительно KAJ подтвердятся, это будет вторая победа Швеции за три года. В 2023 году «Евровидение» выиграла певица Лорин, после чего конкурс 2024 года прошел в Мальмё. В этот раз власти города уже заранее отказались проводить его вновь.

Австрию на «Евровидении» представляет 24-летний певец филиппинского происхождения Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ. В 2020 году он участвовал в британской версии шоу «Голос» и аналогичном австрийском шоу Starmania. Питч — контратенор Венской государственной оперы, и влияние оперной школы хорошо заметно в его песне «Wasted Love» («Напрасная любовь»), с которой JJ поехал на «Евровидение».

Это баллада о неразделенной любви, в которой лирический герой Питча тонет, словно в океане. Но главное в его номере не текст, а сложная вокальная партия — успех JJ во многом будет зависеть от того, насколько уверенно он выступит в финале. Полуфинал ему явно удался.

Как участник «Евровидения» от Австрии, Йоханнес, разумеется, высоко отзывается о Кончите Вурст, представлявшей страну и выигравшей в 2014 году. «Кончи — моя мать. Я готов умереть за нее. Она показывает мне, что независимо от того, кто ты, ты важен и любим», — говорит Питч.

Французская певица и актриса Louane (Луан Эмера) приехала на «Евровидение» с песней «Maman» («Мама»). Луан 28 лет, она стала известна во Франции после участия в шоу The Voice («Голос») в 2013 году. На следующий год на экраны вышел фильм «Голос семьи Белье», в котором Эмера сыграла единственную слышащую девушку в семье с глухими родителями и братом. За эту роль она получила премию «Сезар» в номинации «Самая многообещающая актриса».

В реальности певица потеряла обоих родителей, когда была еще подростком. Отец, француз польско-немецкого происхождения, Жан-Пьер Пешер, умер до ее дебюта в «Голосе». Мать, бразильянка Изабель Пинту душ Сантуш, скончалась в 2014 году после продолжительной болезни. Эмера, с одной стороны, посвятила песню своей маме, с другой — поет о своей дочери. В песне есть строчка «Теперь она зовет меня мамой».

Как и в прошлом году, широко обсуждается участие в «Евровидении» Израиля. Страну представляет певица Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise» («Взойдет новый день»).

Несмотря на заявленную организаторами аполитичность конкурса, в центре обсуждения — снова политика и война на Ближнем Востоке. Ирландский вещатель RTÉ попросил EBU рассмотреть вопрос об отстранении певицы. К этой просьбе присоединились вещатели из Испании и Словении и более 70 бывших участников конкурса, пишет «Би-би-си». По данным израильского журналиста Макса Лурье, среди них — пять участников из России, в том числе Дима Билан, группы t.A.T.u. и Serebro.

7 октября 2023 года Рафаэль была на музыкальном фестивале Supernova в Израиле, который стал одной из целей нападения террористов ХАМАС. Тогда погибли 360 человек. Юваль вместе с другими людьми спряталась в бомбоубежище, куда террористы бросали гранаты. Она и еще 10 выживших прятались под телами погибших более восьми часов. Певица получила осколочные ранения.

11 мая в Базеле, во время традиционного парада делегаций участников «Евровидения», мужчина с палестинским флагом сделал жест в адрес Рафаэль — провел рукой по шее, имитируя перерезание горла, а потом плюнул в членов ее команды. Израильская корпорация телерадиовещания обратилась в полицию.

В интервью Рафаэль рассказала, что перед выступлением в полуфинале провела несколько репетиций с имитацией освистывания — чтобы быть к этому готовой. Эден Голан, представлявшую Израиль на «Евровидении-2024», также освистали.

Во время генеральной репетиции в четверг днем имитировать свист не пришлось: шесть человек с палестинскими флагами попытались помешать выступлению Рафаэль. Их оперативно увели с территории арены. Выступление певицы в полуфинале тоже освистали — но, как написали израильские СМИ, аплодисменты в поддержку Рафаэль звучали громче. Йоав Цафир, возглавляющий делегацию страны на «Евровидении», сказал, что Юваль выступила «безупречно», несмотря на свист. Автор песни Керен Пелес считает, что реакция недовольных зрителей «была вызвана исключительно ненавистью и ничем иным».

Некоторые зрители посчитали, что организаторы конкурса заглушили свист аудитории в трансляции. Его было слышно, но очевидцам показалось, что недовольных выступлением Юваль Рафаэль было больше. «„Евровидение“ накладывает шум толпы на выступление Израиля, чтобы зрители не слышали свист», — приводит The Independent цитату одного из пользователей соцсети X. «Конечно, они отфильтровывают свист, это так типично», — написал еще один.

Наиболее знакомый россиянам участник «Евровидения» в этом году — эстонский рэпер Томми Кэш (Томас Таммеметс). Он говорит по-русски и неоднократно сотрудничал с группой Little Big и ее фронтменом Ильей Прусикиным (и даже называл его старшим братом).

На «Евровидение-2025» Кэш привез дурашливую песню «Espresso Macchiato» вполне в духе своего «старшего брата».

В песне на смеси ломаного итальянского и английского упоминаются эспрессо макиато, мафиози, спагетти, «чао белла» и «ми аморе». В Италии, впрочем, шутку оценили не все: организация по защите прав потребителей Codacons пожаловалась на Кэша в Европейский вещательный союз (EBU), посчитав трек оскорбительным — как раз из-за упоминания мафии. Вещателя попросили рассмотреть возможность дисквалифицировать Кэша (эту просьбу также поддержал итальянский сенатор Джан Марко Чентинайо), но этого не произошло. Как справедливо отмечает «Би-би-си», «Espresso Macchiato» далеко не первая песня в истории, построенная на национальных стереотипах. И приводит в пример «Mambo Italiano» 1954 года.

Участие Томми Кэша в «Евровидении» критиковали и со стороны Украины. В частности, из-за того, что номер и клип ему ставила режиссерка-россиянка Алина Пязок (она осудила российское вторжение в Украину и покинула Россию в 2022 году вместе с Little Big).

В день первого полуфинала в телеграм-канале UA War Infographics, который публикует инфографику, посвященную российско-украинской войне, неожиданно появился список артистов, за которых не рекомендовалось голосовать украинцам, «чтобы косвенно не поддержать Россию».