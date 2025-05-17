Авиакатастрофа в Финляндии – столкнулись два гражданских вертолета
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Два гражданских вертолета, вылетевших вечером в субботу из Таллина, столицы Эстонии, столкнулись в воздухе в районе города Эура на западе Финляндии.
На борту вертолетов находились пять человек. Полиция сообщает, что количество погибших и их личности пока не установлены.
СМИ сообщают, что на вертолетах, направлявшихся в аэропорт Пиикаярви, находились эстонские бизнесмены.
Авиакатастрофа произошла на высоте 100 метров в лесистой местности.
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