Трамп заявил, что в понедельник поговорит по телефону с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп заявил, что в понедельник утром проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а затем созвонится с Владимиром Зеленским и союзниками по NАТО.

“Я поговорю по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. – Темой звонка будет прекращение “кровавой бани”, которая приводит к гибели в среднем более чем 5 тыс. российских и украинских военных в неделю, а также торговля”.

“После этого я буду говорить с президентом Украины Зеленским, а затем с президентом Зеленским, различными членами NАТО”, – продолжил Трамп (как подчеркивает ВВС, его пост звучит именно так, из него не совсем ясно, примет ли участие Зеленский в разговоре с членами Североатлантического союза).

“Надеюсь, это будет продуктивный день, произойдет перемирие, и эта очень жестокая война, война, которая не должна была начаться, закончится”, – сказано в посте Трампа.