 

“Православный олигарх” требует уничтожить тираж книги, где говорится о его причастности к хищению криптовалюты

17.05.2025, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Близкий к российским властям бизнесмен Константин Малофеев, которого называют “православным олигархом”, добивается через суд уничтожения тиража книги издательства Individuum – в ней рассказывается о его роли в обрушении криптобиржи Wex. Об этом пишет “Медуза” со ссылкой на ВВС.

Книга “Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном”, автором которой является журналист-расследователь Андрей Захаров, вышла в Individuum в июне 2023 года. В книге рассказывается о причастности Малофеева к хищению криптовалюты у клиентов Wex, о том, что ФСБ по согласованию с бизнесменом вела уголовное преследование администратора этой биржи, и о том, что Малофеев и сотрудники ФСБ получили доступ к личным криптокошелькам, фактически присвоив себе чужие средства.

Малофеев в 2024 году подал иск в суд, заявив, что информация в книге не соответствует действительности и “порочит его честь, достоинство и деловую репутацию”. Он попросил суд изъять книгу из оборота и уничтожить весь тираж без какой-либо компенсации.

Савеловский суд Москвы признал лишь одну фразу из книги “порочащей честь и достоинство” Малофеева, однако обязать издательство выпустить опровержение или уничтожить тираж отказался. Адвокаты обеих сторон подали апелляции на это решение.

В середине мая у работников Individuum, а также “Эксмо”, Popcorn Books прошли обыски в рамках расследования дела об “экстремизме”. Следствие считает, что сотрудники издательств распространили более 900 экземпляров десяти книг, которые “формируют “ЛГБТ-идеологию””. Три человека отправлены под домашний арест.

Малофеев известен как активный борец с ЛГБТ. Комментируя уголовное дело против книгоиздателей, он назвал Popcorn Books “настоящей фабрикой содома”. “Это наша общая победа – Царьграда, всех наших единомышленников и соратников, ударивших в набат по поводу этой мерзости, развращающей наших детей”, – написал Малофеев в телеграм-канале.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1179-й день войны

17.05 / Путин пригласил лидеров стран Лиги арабских государств на первый арабо-российский саммит

17.05 / Кандидат на пост мэра Нью-Йорка отказался осудить Холокост и поддержать Израиль

17.05 / Трамп: “У еврейского народа никогда не было большего друга, чем моя администрация”

17.05 / «Придурок, тупой как пробка» – что волнует «горячего» Трампа?

17.05 / Российские военные атаковали рейсовый автобус в Сумской области, множество жертв

16.05 / Компания Microsoft признала, что оказывала Израилю помощь после нападения 7 октября

16.05 / Виновному в покушении на Салмана Рушди вынесен приговор

16.05 / Минюст РФ объявил “иноагентом” журналистку Ксению Лученко

16.05 / Россия во время переговоров в Стамбуле пригрозила захватить Харьковскую и Сумскую области и готова воевать до 2044 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика