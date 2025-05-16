 

Виновному в покушении на Салмана Рушди вынесен приговор

16.05.2025, 21:00, Новости дня
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Окружной суд в штате Нью-Йорк приговорил 27-летнего жителя Нью-Джерси Хади Матара к 25 годам лишения свободы по делу о нападении на британского писателя Салмана Рушди, пишет The Guardian.

Судебный процесс проходил с 10 февраля в округе Чаутоква (штат Нью-Йорк). 21 февраля присяжные признали Матара виновным в покушении на убийство.

Прокурор Джейсон Шмидт отметил, что нападавший действовал решительно и безжалостно. Он заявил: если бы Рушди доставили в больницу не с такой хорошей реанимацией, жизнь писателя спасти бы не удалось.

Представительница защиты Линн Шафер призвала присяжных не принимать слова Шмидта на веру. Она напомнила: долг обвинения доказать вину так, чтобы развеять все сомнения: “Не важно, насколько серьезно дело. Если обвинение не справилось с этой задачей, подсудимый невиновен”.

Напомним, что 12 августа 2022 года лауреат Букеровской премии Салман Рушди должен был выступать в институте Шатокуа в Нью-Йорке. Когда Рушди вошел в зал, к сцене подбежал человек, вооруженный ножом, и нанес писателю множественные ранения в лицо, шею и туловище. 75-летний Рушди выжил, но ослеп на один глаз и потерял чувствительность пальцев. Нападавший был арестован, им оказался Хади Матар, который отказался признать свою вину. Мотивы Матара до сих пор неизвестны. Однако, по данным полиции, Матар в социальных сетях признавался в поддержке иранского режима и Корпуса стражей исламской революции.

Нападение состоялось спустя 33 года после того, как аятолла Рухолла Хомейни, руководитель Ирана, издал фетву, которая призывала к убийству Рушди. Иранский режим объявил охоту на Рушди после публикации его четвертого романа “Сатанинские стихи”, воспринятую как богохульство и оскорбление ислама в радикальных мусульманских кругах. С тех пор Рушди жил под защитой Британского правительства и не появлялся на публике. Несмотря на принесенные писателем извинения перед мусульманами, иранские власти отказались отменить фетву. И только в 2002 году Великобритания получила от Ирана негласные гарантии безопасности писателя. Однако радикальные иранские группировки заявляют, что смертный приговор Рушди остается в силе. За его смерть обещана награда в размере 4 миллионов долларов США.


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