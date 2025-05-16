 

Главный прокурор Межународного уголовного суда в Гааге Карим Хан отправлен в отпуск

16.05.2025, 16:30, Новости дня
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Главный прокурор Межународного уголовного суда в Гааге Карим Хан отправлен в отпуск после того, как в его адрес прозвучали обвинения в сексуализированном насилии.

Несколько дней назад ассистентка Хана, адвокат из Малайзии, дала обстоятельные показания о сексуализированном насилии со стороны главного прокурора Межународного уголовного суда в Гааге.

Согласно свидетельству, преступление было совершено в Нью-Йорке в декабре 2023 года. В это время прокурор МУС находился под сильным давлением и планировал запросить ордера на арест представителей высшего руководства Израиля по обвинениям в военных преступлениях в секторе Газы.

Пострадавшая решила поговорить с ним, чтобы он перестал срывать раздражение на подчиненных. 55-летний юрист пригласил ее в свой гостиничный номер, где начал ее домогаться. По словам женщины, это не было первым разом, когда он приставал к ней.

Женщина рассказала, что несколько раз пыталась уйти, но он хватал ее за руку и не отпускал. Затем, согласно показаниям, он повалил свою подчиненную на кровать и принудил к сексу. Данные действия можно классифицировать как изнасилование.

Отметим, что в сексуальных домогательствах прокурора МУС обвинили еще несколько женщин. Карим Хан отвергает эти обвинения.


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