В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, первые с весны 2022 года

В Стамбуле в пятницу, 16 мая, прошли переговоры российской и украинской делегаций – первые с весны 2022 года. Их в одностороннем порядке предложил провести президент РФ Владимир Путин, который в Турцию не поехал, а отправил своего помощника Владимира Мединского. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на личной встрече с Путиным в Стамбуле.

Переговоры продолжались около двух часов. Агентство “Интерфакс” со ссылкой на источник, осведомленный об организации встречи, сообщало, что представитель Анкары покинет переговоры после приветствия делегаций. Эту информацию подтвердили и источники РБК-Украины. Кроме того, российские агентства со ссылкой на источник сообщали, что представители Москвы выступили против присутствия на переговорах представителей США.

По словам источника ВВС, это требование “в последнюю минуту” в украинской делегации расценили как “попытку сорвать, подорвать мирный процесс”.

По словам украинского дипломатического источника, российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвигала неприемлемые требования. В частности, речь шла о том, чтобы Киев вывел войска со своей территории для прекращения огня.

“Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана – и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня – я решил отправить в Стамбул нашу делегацию”, – заявил Зеленский.