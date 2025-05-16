 

ВСУ сообщили о потере истребителя F-16, пилот спасен

16.05.2025, 9:10, Новости дня
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Командование воздушных сил ВСУ сообщило о потере в ночь на 16 мая одного из истребителей F-16. При этом подчеркивается, что летчик успел катапультироваться и выжил.

В сообщении ВСУ сказано: “16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника. Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает”.

Агентство “Интерфакс-Украина” пишет, что, по предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован.

Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.


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