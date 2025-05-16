 

Bild – во время пропалестинской акции в Берлине был тяжело травмирован полицейский

16.05.2025, 6:30, Новости дня
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В четверг, 15 мая, в берлинском районе Кройцберг вновь прошла массовая пропалестинская акция протеста, в которой участвовали около 1100 человек. Безопасность мероприятия обеспечивали более 600 сотрудников полиции.

Как пишет Bild, некоторые демонстранты вели себя крайне агрессивно. Несколько полицейских пострадали, один из них получил серьезные ранения.

Согласно указанному источнику, столкновения произошли, когда демонстранты попытались прорвать полицейский кордон: полиция применила водометы, а в ответ протестующие начали кидать бутылки и камни. Одного из полицейских затащили в толпу и стали избили – его позже пришлось реанимировать, применяя дефибриллятор. У другого полицейского сломана рука.

По данным полиции Берлина, более 30 участников пропалестинской демонстрации задержаны.


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