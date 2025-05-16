СБ ООН впервые обсудил возвращение тел заложников из Газы

В четверг, 15 мая, Совет безопасности ООН провел специальное заседание, посвященное резолюции 2474 о возвращении тел погибших заложников в ходе вооруженных конфликтов.

В офисе постоянного представителя Израиля в ООН подчеркивают, что это первое с момента трагедии 7 октября 2023 года заседание, на котором обсуждалась проблема удерживаемых ХАМАСом тел погибших израильтян.

Дани Данон, постоянный представитель Израиля при ООН, потребовал от Совета Безопасности выполнить решение о назначении специального посланника по вопросу возвращения тел погибших. “ХАМАС превратил удержание тел погибших в настоящую индустрию, используя их как инструмент для переговоров, торга и извлечения выгоды. Это не случайность, а целенаправленная стратегия”, – подчеркнул дипломат.

На заседании выступил также Руби Хен – отец Итая Хена, израильского военнослужащего, похищенного боевиками ХАМАСа 7 октября и признанного погибшим пять месяцев спустя. “ООН должна действовать более решительно. В настоящее время в Организации отсутствует специальный представитель по проблеме похищения людей”, – заявил он, призвав создать специальный орган для контроля за выполнением резолюции 2474 и обеспечения права семей на информацию о судьбе их близких.