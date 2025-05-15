В Барселоне автомобиль врезался в толпу футбольных болельщиков
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В Барселоне, незадолго до начала встречи команд “Эспаньол” и “Барселона”, возле стадиона автомобиль врезался в толпу болельщиков.
Согласно сообщениям местных СМИ, пострадали не менее 13 человек, все они получили легкие травмы.
Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, речь идет об автомобильной аварии.
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