В Барселоне автомобиль врезался в толпу футбольных болельщиков

В Барселоне, незадолго до начала встречи команд “Эспаньол” и “Барселона”, возле стадиона автомобиль врезался в толпу болельщиков.

Согласно сообщениям местных СМИ, пострадали не менее 13 человек, все они получили легкие травмы.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, речь идет об автомобильной аварии.