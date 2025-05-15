 

В Барселоне автомобиль врезался в толпу футбольных болельщиков

15.05.2025, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Барселоне, незадолго до начала встречи команд “Эспаньол” и “Барселона”, возле стадиона автомобиль врезался в толпу болельщиков.

Согласно сообщениям местных СМИ, пострадали не менее 13 человек, все они получили легкие травмы.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, речь идет об автомобильной аварии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / СБ ООН впервые обсудил возвращение тел заложников из Газы

15.05 / Зеленский после встречи с Эрдоганом объявил, что президент Турции считает Крым украинским

15.05 / Родители Итая Хена, тело которого удерживает ХАМАС, встретились с главой ФБР

15.05 / Сооснователь Ben & Jerry’s устроил антиизраильский дебош в Сенате и был арестован

15.05 / Дело об “ЛГБТ романах” – в РФ задержаны директор издательства “Эскмо” и еще десять человек

15.05 / Пловец впервые попытается обогнуть остров Мартас-Винъярд в честь годовщины фильма “Челюсти”

15.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1177-й день войны

15.05 / В московском метро восстановлен барельеф со Сталиным

15.05 / В Мексике во время прямого эфира застрелена бьюти-блогер Валерия Маркес

15.05 / Генштаб ВСУ – сбиты 62 из 110 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 2 украинских БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика