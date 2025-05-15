Дело об “ЛГБТ романах” – в РФ задержаны директор издательства “Эскмо” и еще десять человек

14 мая в Москве был задержан директор по дистрибуции издательства “Эксмо” Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек. ТАСС передает, что они стали подозреваемыми по делу “об экстремизме”. Позже было заявлено, что Норовяткину грозит до восьми лет колонии.

Возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

Судя по публикациям российских СМИ, основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что издательство Popcorn books до принятия закона “о запрете пропаганды ЛГБТ” в РФ выпустило две книги: “Лето в пионерском галстуке” и “О чем молчит ласточка”. Романы, написанные в соавторстве Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой, рассказывает историю любви пионера и вожатого, а потом – двух взрослых мужчин.

В “Эксмо” заявили ТАСС, что издательство не имеет никакого отношения к данному расследованию. Издательская группа “Эксмо” приобрела 51 % издательства Popcorn Books в августе 2023 года. А романы, которые послужили поводом для расследования в РФ, были опубликованы в 2021-2022 годах.

Особое внимание к этим романам проявила Екатерина Мизулина, возглавляющая российскую “Лигу безопасного интернета”. Она предупреждала книжные сети в РФ, что они могут попасть под уголовную ответственность из-за наличия “пропаганды ЛГБТ” и “детской порнографии” в этих произведениях.

Напомним, что 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ объявил “международное общественное движение ЛГБТ” экстремистской организацией. С иском о признании ЛГБТ экстремистской организацией в суд обратился минюст РФ, обнаруживший в деятельности этого движения на территории РФ “признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни”. Комментаторы-юристы, к которым обратились российские государственные СМИ, “разъясняют”, что решение Верховного суда направлено не против представителей сексуальных меньшинств, а против некого “международного движения”.

В РФ многие годы преследуют представителей ЛГБТК+. В 2013 году в РФ запретили “гей-пропаганду” среди несовершеннолетних. В 2022 году приняли закон, запрещающий “пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии”. На фоне принятия закона книжные магазины и библиотеки убрали с полок книги, подпадающие под действие закона, а из сериалов и игр стали вырезать упоминания об однополых отношениях. В июне 2023 года в РФ начали штрафовать онлайн-кинотеатры за “пропаганду ЛГБТ” в фильмах и сериалах.