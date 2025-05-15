 

Дело об “ЛГБТ романах” – в РФ задержаны директор издательства “Эскмо” и еще десять человек

15.05.2025, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

14 мая в Москве был задержан директор по дистрибуции издательства “Эксмо” Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек. ТАСС передает, что они стали подозреваемыми по делу “об экстремизме”. Позже было заявлено, что Норовяткину грозит до восьми лет колонии.

Возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

Судя по публикациям российских СМИ, основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что издательство Popcorn books до принятия закона “о запрете пропаганды ЛГБТ” в РФ выпустило две книги: “Лето в пионерском галстуке” и “О чем молчит ласточка”. Романы, написанные в соавторстве Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой, рассказывает историю любви пионера и вожатого, а потом – двух взрослых мужчин.

В “Эксмо” заявили ТАСС, что издательство не имеет никакого отношения к данному расследованию. Издательская группа “Эксмо” приобрела 51 % издательства Popcorn Books в августе 2023 года. А романы, которые послужили поводом для расследования в РФ, были опубликованы в 2021-2022 годах.

Особое внимание к этим романам проявила Екатерина Мизулина, возглавляющая российскую “Лигу безопасного интернета”. Она предупреждала книжные сети в РФ, что они могут попасть под уголовную ответственность из-за наличия “пропаганды ЛГБТ” и “детской порнографии” в этих произведениях.

Напомним, что 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ объявил “международное общественное движение ЛГБТ” экстремистской организацией. С иском о признании ЛГБТ экстремистской организацией в суд обратился минюст РФ, обнаруживший в деятельности этого движения на территории РФ “признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни”. Комментаторы-юристы, к которым обратились российские государственные СМИ, “разъясняют”, что решение Верховного суда направлено не против представителей сексуальных меньшинств, а против некого “международного движения”.

В РФ многие годы преследуют представителей ЛГБТК+. В 2013 году в РФ запретили “гей-пропаганду” среди несовершеннолетних. В 2022 году приняли закон, запрещающий “пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии”. На фоне принятия закона книжные магазины и библиотеки убрали с полок книги, подпадающие под действие закона, а из сериалов и игр стали вырезать упоминания об однополых отношениях. В июне 2023 года в РФ начали штрафовать онлайн-кинотеатры за “пропаганду ЛГБТ” в фильмах и сериалах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Пловец впервые попытается обогнуть остров Мартас-Винъярд в честь годовщины фильма “Челюсти”

15.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1177-й день войны

15.05 / В московском метро восстановлен барельеф со Сталиным

15.05 / В Мексике во время прямого эфира застрелена бьюти-блогер Валерия Маркес

15.05 / Генштаб ВСУ – сбиты 62 из 110 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 2 украинских БПЛА

15.05 / Путин (ожидаемо) не приедет в Турцию на переговоры с Зеленским

14.05 / США приняли первых белых беженцев из ЮАР

14.05 / Популяция зубров в Польше превысила 3000 голов

14.05 / «Доверенное лицо» Путина осталась без дела

14.05 / Братья Менендесы, “наследники-убийцы” из Беверли-Хиллз, после 35 лет тюрьмы получили право на УДО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика