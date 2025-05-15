 

В Мексике во время прямого эфира застрелена бьюти-блогер Валерия Маркес

15.05.2025, 12:10, Новости дня
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В Мексике во время прямого эфира в социальной сети TikTok была застрелена популярная бьюти-блогер Валерия Маркес. У 23-летней девушки было около 100000 подписчиков. По версии следствия, речь идет об убийстве женщины на почве гендерной ненависти – фемициде.

Валерия вела эфир из салона красоты, в котором работала. В дверь постучался курьер. Вернувшись, Маркес сказала: “Мне подарили поросенка”. После этого раздались выстрелы. Одна из пуль попала в голову, вторая – в грудь. Девушка упала. Трансляцию прекратил другой человек, на секунду появившийся в кадре.

По данным ООН, в Мексике ежедневно убивают 10 девочек и женщин. Часто убийцами выступают родственники или знакомые. Страна занимает одно из первых мест в Латинской Америке по числу убийств женщин на почве гендерной ненависти.


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