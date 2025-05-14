Григорий Мельконьянц приговорен в Москве к пяти годам колонии

В среду, 14 мая, в Москве Басманный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима – Григория Мельконьянца, сопредседателя некоммерческой ассоциации “Голос”, занимавшейся наблюдением за выборами. Об этом пишет “Медиазона”.

Мельконьянц был признан виновным в организации работы “нежелательного” европейского объединения наблюдателей ENEMO.

Приговор вынесла судья Евгения Николаева. Прокурор Екатерина Фролова запрашивала шесть лет колонии – максимальный срок по этой статье.

В публикации “Медиазоны” отмечается, что ни движение “Голос”, ни его предшественницу – ликвидированную после включения в реестр “иностранных агентов” ассоциацию “Голос” – российские власти “нежелательными” организациями никогда не объявляли.

Григорий Мельконьянц находится под арестом с августа 2023 года.

Защита Мельконьянца подчеркивала, что когда ENEMO признавали “нежелательным” в России, ассоциации “Голос” уже не существовало (она была ликвидирована после включения в реестр “иностранных агентов”), а одноименное общественное движение не состоит в ENEMO и в принципе не может считаться “организацией” – у него нет юрлица.