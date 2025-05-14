 

“Первородный грех” – советники Байдена думали пересадить его в инвалидное кресло

14.05.2025, 10:40, Новости дня
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20 мая поступит в продажу книга “Первородный грех” журналиста СNN Джейка Таппера и журналиста Axios Алекса Томпсона. Она посвящена второй половине каденции президента США Джо Байдена. По сути, это хроника нарастающей немощи главы государства.

Книга, краткое содержание которой публикует сайтAxios, основана на 200 интервью, причем большинство собеседников авторов были знакомы с внутренней кухней администрации Байдена. Ее подзаголовок: “Закат президента Байдена, попытки это скрыть и его катастрофическое решение бороться за переизбрание.

Согласно публикации, в 2023-2024 годах состояние президента было настолько плохим, что советники думали пересадить его в инвалидное кресло. Однако они понимали, что так нельзя будет участвовать в избирательной кампании, и решение было отложено до его переизбрания.

Признаками ухудшения состояния Байдена стала походка, во время которой он периодически замирал, и его частые падения. Врачи требовали предоставить президенту время для отдыха. Байден начал забывать имена своих советников, а на мероприятии по сбору денег не узнал артиста Джорджа Клуни.

При этом Байден, его семья и верхушка администрации настаивали на том, чтобы баллотироваться на второй срок. Однако после катастрофических для него дебатов с республиканским кандидатом Дональдом Трампом демократы поняли: надо искать другого кандидата. Этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.


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