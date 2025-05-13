В Великобритании вынесен приговор гражданам Болгарии, шпионившими в пользу России

В Лондоне вынесен приговор шести проживающим в Великобритании гражданам Болгарии, которые были признаны виновными в шпионаже в пользу России. Так называемая “группа Русева” действовала и на территории других европейских государств.

Глава ячейки Орлин Русев приговорен к 11 годам заключения, Бизер Джамбазов к десяти годам и двум месяцам, Катрин Иванова должна провести за решеткой девять лет и восемь месяцев, Тихомир Иванчев – восемь лет, Срок заключения Вани Габеровой составляет шесть лет, восемь месяцев и три недели, Ивана Стоянова – пять лет и три недели.

После отбытия половины срока осужденные будут иметь право на досрочно- условное освобождение.

Как отмечает BBC, основыми целями шпионской группы были журналисты-расследователи Роман Доброхотов и Христо Грозев, помогавшие разоблачить участие российских властей в организации отравлений нервно-паралитическим веществом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального.

В вердикте подчеркивается: подсудимые понимали, что работают на Россию, а мотивацией служило денежное вознаграждение, доходящее до миллиона евро. “Когда работе журналистов чинят препятствия, это подрывает основы независимой прессы – краеугольного камня нашей демократии”, – заявил суд.