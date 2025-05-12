Правительство Великобритании представило план по борьбе с мигрантами

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер представил миграционную реформу, ужесточающую законодательство в отношении мигрантов Ее цель – не только сократить прилив нелегалов через пролив Ла-Манш, но и перехватить политическую инициативу у праворадикальной партии Reform Найджела Фараджа, усилившей позиции на муниципальных выборах.

Как пишет газета The Telegraph, план предусматривает введение десятилетнего срока ожидания перед получением статуса постоянного жителя, запрет на наем иностранных работников по уходу, ужесточения требований владения английским языком.

Реформа отдает приоритет квалифицированным работникам и поощряет вложение в курсы усовершенствования. Это должно обеспечить экономический рост. “Поселиться в Великобритании – это привилегия, а не право”, – заявляет правительство.

Профсоюзы критикуют реформу, заявляя, что она повлечет за собой нехватку рабочих рук, прежде всего, в сфере медицинского ухода.