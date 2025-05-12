 

В Чехии в здании бывшей фабрики Шиндлера открылся музей Холокоста

12.05.2025, 11:20, Новости дня
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В здании бывшей фабрики Оскара Шиндлера, расположенной в городке Брненец в Северной Моравии, открыт Мемориальный музей Холокоста. Его название – “Музей выживших”, ведь предпринимателю удалось спасти 1200 еврейских работников.

В первые годы Второй Мировой войны здесь располагалась фабрика по производству вооружений, на которой работали спасенные евреи после ликвидации Краковского гетто и закрытия предприятий Шиндлера в Польше. Затем завод стал филиалом концлагеря “Гросс-Розен”.

В экспозиции особое внимание уделяется работницам-женщинам. Она рассказывает, в том числе, о дизайнерах, которые, пережив Холокост, должны были начинать свою карьеру заново и добиваться признания.

Фабрика была объявлена памятником культуры в 2016 году – тогда она лежала в руинах. Реставрационные работы продолжались несколько лет, все это время собиралась будущая экспозиция, которая затем была выставлена во временном помещении


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