Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1173-й день войны

Минобороны РФ 11 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка, Бессаловка, Волфино и Белополье Сумской области. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция обнаружения воздушных целей. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Квертус”. Подразделения “Южной” группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Приволье, Дылеевка, Иванополье, Клебан-Бык, Бересток, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 80 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Шевченко, Богатырь, Толстой, Карла Маркса Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и автомобиль. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 50 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах. За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них восемь вне зоны проведения специальной военной операции”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56735 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23276 танков и других боевых бронированных машин, 1561 боевая машина реактивных систем залпового огня, 24671 орудие полевой артиллерии и минометов, 35262 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).