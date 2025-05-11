Путин: «Отпускаю вас всех с богом. До свидания!»

Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, «прерванные в 2022 году», с 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Об этом он сказал во время выступления в Кремле в ночь на 11 мая, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

– Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны, — заявил Путин.

По его словам, он планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу организации прямых российско-украинских переговоров.

– Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции, господином Эрдоганом, я хочу попросить его, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине, — сказал он.

Путин также заявил, что Россия настроена на «серьезные переговоры с Украиной».

– Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии, — добавил Владимир Путин.

Напомним, 10 мая власти Украины объявили, что готовы к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней», начиная уже с понедельника, 12 мая. О таком решении было объявлено после визита в Киев Эммануэля Макрона, Дональда Туска, Кира Стармера и Фридриха Мерца.

Основная цель приезда европейских лидеров в Киев — призыв к России прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

– Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире. Мы готовы поддержать мирные переговоры как можно скорее, обсудить техническую реализацию режима прекращения огня и подготовиться к полномасштабному мирному соглашению, — говорилось в совместном заявлении Макрона, Мерца, Туска и Стармера в преддверии визита в Киев.

Приехав в Киев, президент Франции заявил, что справедливый и продолжительный мир начинается с полного прекращения огня. По его словам, Украина согласилась на него еще 11 марта, а Россия «медлит, выдвигает условия, тянет время и продолжает войну». Макрон заявил, что если Москва и дальше будет блокировать мирные усилия, то «давление» на нее будет усилено — со стороны европейцев в тесной координации с США.

После совместной встречи Зеленский, Мерц, Макрон, Туск и Стармер созвонились с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы МИД Украины, разговор был «продуктивным».

– Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника 12 мая. Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам, — сообщил министр.

В интервью Bild во время поездки в Киев Мерц не исключил, что может провести переговоры с Путиным. «Если возникнет необходимость, если это поможет прекратить войну, я готов сделать многое», — сказал он.

Премьер Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции после встречи лидеров «коалиции желающих» заявил, если Владимир Путин думает о мире, то сейчас самое время это продемонстрировать.

– Именно поэтому мы здесь, вместе с США, обращаемся к Путину, открыто: если вы серьезно думаете о мире, самое время это продемонстрировать, — сказал Стармер.

Он добавил, что речь идет о 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров — без дополнительных условий и задержек.

– Путин хочет условий, он вместо прекращения огня организовал военный парад, еще раз бросает вызов… Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, — заявил британский премьер.

В тоже время, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью ABC News, которое было опубликовано 10 мая, заявил, что Владимиру Путину необходимо увидеть «определенную динамику» на поле боя перед тем, как соглашаться на длительное прекращения огня. Он также напомнил, что Россия требует прекратить поставки оружия Украине.

– В противном случае, это будет выгодно Украине. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, выводя новые войска на линию фронта. Украина воспользуется этим периодом для подготовки новых военнослужащих и даст отдых уже имеющимся. Так почему мы должны предоставлять Украине такое преимущество?, — сказал Песков.

А уже ночью Владимир Путин завил:

– Мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле — там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны.

Хочу попросить (президента Турции) о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине. Завтра у нас намечен разговор с господином Эрдоганом.

Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной.

Хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают наши зарубежные партнеры. А это и Китай, и Бразилия, страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время новая администрация Соединённых Штатов Америки.

Поскольку уже половина второго ночи, отпускаю вас всех с богом. До свидания!