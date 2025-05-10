Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1172-й день войны

Минобороны РФ 10 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики. По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня. В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, в районах населенных пунктов Бессаловка и Павловка Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку противника в районе населенного пункта Липовое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Кракен» и склад боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку противника в районе населенного пункта Валентиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 110 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, не соблюдавшим режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 20 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились. За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56 592 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 265 танков и других боевых бронированных машин, 1 561 боевая машина реактивных систем залпового огня, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 104800 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).