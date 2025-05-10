 

МИД Украины – мы готовы к полному прекращению огня на 30 дней

10.05.2025, 15:40, Новости дня
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В Киев на саммит утром 10 мая прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры после саммита провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

“Украина и союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника, – заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. – Если РФ согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам”.

Западные лидеры встречаются с Зеленским на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин принял своих союзников на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

Третья ночь объявленного Россией временного прекращения огня снова прошла без запуска российских беспилотников и ракет по украинским городам. На фронте и в Сумской области боевые действия не прекращались, следует из заявлений украинских властей.

Россия пока не дала согласие на 30-дневное прекращение огня. В интервью ABC представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о требовании Путина – поставки оружия от союзников Украины должны прекратиться до того, как можно будет сделать паузу в боевых действиях.


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