Посетителя допустили на Всемирную выставку Expo 2025 по билету 85-летней давности

Организаторы выставки Expo 2025 в городе Осака сообщили, что коллекционер памятных вещей хранил билет на Большую международную выставку Японии 1940 года, которая была отложена на неопределенный срок из-за начала военных действий. По данным местных СМИ, билет принадлежит 25-летнему Фумие Такенаве, который живет в Токио, но приехал в Осаку навестить родителей.

Международная выставка Expo 2025 в Осаке. Фоторепортаж

Как пишет газета Mainichi Shimbun, Такенава увлекается коллекционированием экспо-сувениров и в марте приобрел билет 1940 года через интернет. Организаторы выставки заявили, что приняли решение впустить на мероприятие обладателей билетов 85-летней давности.

Всемирная выставка, начавшаяся с экспозиции в Хрустальном дворце в Лондоне в 1851 году и подарившая миру Эйфелеву башню, теперь проводится раз в пять лет в разных странах. Организаторы Expo 2025 сообщили, что аналогичная практика приглашения владельцев билетов на отмененную выставку 1940 года уже использовалась на прошлых японских экспо – в Осаке в 1970 году и в Айти в 2005 году.