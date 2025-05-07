 

Самолет Вучича пока не долетел до Москвы. Он приземлился в Баку из-за атаки БПЛА

07.05.2025, 15:45, Новости дня
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Самолет, на котором президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщают сербские СМИ.

Вынужденная посадка была связана с тем, что Россию атаковали украинские беспилотники, передает издание Informer.

РИА Новости передает, что после вынужденной посадки в Баку самолет Вучича все же вылетел в Москву.

Ранее сербские СМИ уведомляли, что пролет самолета Вучича над своими территориями запретили Латвия и Литва.

Ожидается, что Александр Вучич 9 мая примет участие в военном параде в Москве, приуроченном к 80-летию Победы. Хотя на прошлой неделе сообщалось, что он заболел во время визита в США и после консультации с врачами принял решение вернуться в Белград. Высказывались предположения, что из-за болезни Вучич может отменить полет в Москву, который крайне негативно воспринимают в Евросоюзе.


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