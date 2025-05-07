 

Кремль подтвердил введения ограничений на мобильный интернет в Москве до 10 мая

07.05.2025, 13:55, Новости дня
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Второй день подряд жители Москвы жалуются на перебои с мобильным интернетом и мобильной связью. 6-7 мая проблемы возникли у пользователей практически всех мобильных операторов.

В среду, 7 мая, с комментариев по этому поводу выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Песков заявил: “Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами… В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно, ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета” (цитируется по публикации РИА Новости).

6 мая российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций оповестила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая из-за обеспечения безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Таким образом, власти РФ по сути признали, что ограничения были введены для того, чтобы усложнить действия Вооруженных сил Украины по применению беспилотников для нанесения ударов по целям в Москве в дни празднования 80-й годовщины Победы.


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