 

ВСУ атаковали стратегические объекты на территории России

07.05.2025, 13:00, Новости дня
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Ночью и утром 7 мая вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по целям в России, применив ударные БПЛА. По состоянию на 12:00 министерство обороны РФ не публикует отчет по перехваченным беспилотникам (хотя обычно по утрам такие отчеты публикуются).

Судя по сообщениям из российских регионов, в атаке участвовало множество БПЛА, причинен значительный ущерб.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщает, что ночью были атакованы стратегические объекты на территории РФ.

“В Саранске поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне”, – написал Коваленко в своем Телеграм-канале.

В Туле было атаковано “Конструкторское бюро приборостроения”, которое разрабатывает, в частности, противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули, которые активно используются во время войны в Украине.

“Также под атакой был “Сплав” – главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России. Именно здесь создавали “Грады”, “Ураганы” и “Смерчи”, которые активно применяются против украинских городов и на фронте. Предприятие имеет тесную связь с концерном “Ростех” и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии”, – сообщил руководитель ЦПИ.

Кроме того, ночью были поражены два аэродрома врага. “Аэродром “Шайковка” в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22. Авиабаза “Кубинка” в московской области, где базируются Су-27, МиГ-29″, – рассказал Коваленко.


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