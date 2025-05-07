Индия объявила о начале военной операции против Пакистана
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Министерство обороны Индии объявило о начале военной операции “Синдур”, в рамках которой были нанесены ракетные удары по террористической инфраструктуре на территории Пакистана и пакистанского Кашмира.
Пакистанские службы безопасности передали, что с территории Индии были запущены баллистические ракеты как минимум по трем локациям. В Бахавалпуре в результате попадания ракеты в мечеть погиб ребенок и ранены несколько человек.
Власти Индии утверждают, что “точечные удары” были нанесены по инфраструктуре, используемой боевиками и является ответом на нападение на туристов в Кашмире.
Телеканал Samaa TV передал, что вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удар по территории Индии.
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