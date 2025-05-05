 

Дональд Трамп – “Мы поможем жителям Газы. ХАМАС забирает у них все”

05.05.2025, 21:50, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал планы израильского руководства расширить операцию в секторе Газы и, совместно с американцами, обеспечить доставку гуманитарной помощи его жителям в обход ООН.

“Мы поможем жителям Газы получить еду. Люди голодают, и мы им поможем. Людям очень-очень тяжело. ХАМАС делает их жизнь невыносимой, забирая все. Мы поможем жителям Газы, ХАМАС к ним очень плохо относится”, – заявил он.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) выступило против планов Израиля и США изменить процедуру распределения гуманитарной помощи в секторе Газы. Согласно заявлению, израильское предложение противоречит базовым гуманитарным принципам.

“Израильские власти намерены ликвидировать существующую систему распределения помощи, подчиняющуюся ООН и ее партнерами. Они требуют от нас согласиться на поставки на условиях израильской армии, которые начнутся, когда правительство вновь откроет КПП”, – сказала пресс-служба OCHA.

Согласно плану, раздачей гуманитарной помощи займутся международные организации и частные подрядчики, которые будут действовать под охраной ЦАХАЛа. Это не позволит террористам из ХАМАСа использовать продовольствие как инструмент давления на население, как происходит сейчас.


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