 

Полиция Бразилии сообщила о предотвращении теракта на концерте Леди Гаги

04.05.2025, 19:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Бразилии сообщила, что группа, пропагандирующая ненависть и радикализацию подростков, готовилась совершить теракт на субботнем концерте Леди Гаги, на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, на котором присутствовали более 2 миллионов зрителей.

Lady Gaga. Фотогалерея

Министерство юстиции сообщило, что организаторы теракта вербовали сообщников, представляясь членами фан-группы Леди Гаги, известной как “Маленькие монстры”. Операция по предотвращению террористической атаки с использованием взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью была названа “Фейковые монстры”, и она была начата после того, как киберподразделение полиции зафиксировало подозрительную активность в соцсетях и форумах.

Власти арестовали предполагаемого лидера группы в штате Риу-Гранди-ду-Сул за незаконное хранение оружия, а также его сообщника.

Отметим, что концерт Леди Гаги был бесплатным. По прогнозам городских властей, он принесет местной экономике 600 миллионов реалов (117 миллионов долларов США). Это выступление стало частью инициативы, согласно которой Рио-де-Жанейро планирует устраивать масштабные бесплатные музыкальные шоу каждый май на протяжении ближайших четырех лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Путин: В 2014 году начать СВО было нереалистично. Страна не была готова к противостоянию с Западом

04.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1166-й день войны

04.05 / Судья ООН приговорена в Великобритании к длительному тюремному сроку за рабовладение

04.05 / “Эффект Трампа” – лейбористы одержали победу на выборах в Австралии

04.05 / Путин заявил, что для победы над Украиной ядерное оружие не потребуется

04.05 / Лидер партии Reform UK после победы на муниципальных выборах – “Двухпартийной системе пришел конец”

04.05 / На фоне напряженности с Индией Пакистан испытал баллистическую ракету

04.05 / Sky News: в Великобритании предотвращен теракт, среди задержанных четверо иранцев

03.05 / В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

03.05 / Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика