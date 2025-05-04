Полиция Бразилии сообщила о предотвращении теракта на концерте Леди Гаги

Полиция Бразилии сообщила, что группа, пропагандирующая ненависть и радикализацию подростков, готовилась совершить теракт на субботнем концерте Леди Гаги, на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, на котором присутствовали более 2 миллионов зрителей.

Lady Gaga. Фотогалерея

Министерство юстиции сообщило, что организаторы теракта вербовали сообщников, представляясь членами фан-группы Леди Гаги, известной как “Маленькие монстры”. Операция по предотвращению террористической атаки с использованием взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью была названа “Фейковые монстры”, и она была начата после того, как киберподразделение полиции зафиксировало подозрительную активность в соцсетях и форумах.

Власти арестовали предполагаемого лидера группы в штате Риу-Гранди-ду-Сул за незаконное хранение оружия, а также его сообщника.

Отметим, что концерт Леди Гаги был бесплатным. По прогнозам городских властей, он принесет местной экономике 600 миллионов реалов (117 миллионов долларов США). Это выступление стало частью инициативы, согласно которой Рио-де-Жанейро планирует устраивать масштабные бесплатные музыкальные шоу каждый май на протяжении ближайших четырех лет.