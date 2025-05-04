 

На фоне напряженности с Индией Пакистан испытал баллистическую ракету

04.05.2025, 9:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пакистан осуществил успешные испытания баллистической ракеты Abdali дальностью 450 километров. Запуск осуществлен на фоне значительного роста напряженности с Индией из-за теракта в Кашмире.

“Запуск ракетной системы был призван проверить оперативную готовность войск и функционирование ключевых технических параметров, включая новейшую систему навигации и повышенную маневренность”, – говорится в заявлении военного командования.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф поздравили инженеров, ученых и всех, кто содействовал успеху испытания.

Напомним, что Индия возложила на Пакистан ответственность за теракт 22 апреля в Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. На границе происходят перестрелки.

30 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что у страны есть точные разведданные, согласно которым, в ближайшие 24-36 часов Индия намерена атаковать Пакистан. На данный момент этого не произошло.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Sky News: в Великобритании предотвращен теракт, среди задержанных четверо иранцев

03.05 / В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

03.05 / Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США

03.05 / Зеленский отверг предложение о прекращении огня на 9 мая, сделанное Путиным

03.05 / Песков – “Москва проверяла, насколько Киев готов к миру”

03.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1165-й день войны

03.05 / Давка во время религиозной процессии в индийском штате Гоа, есть погибшие

03.05 / В Греции погибла женщина, принесшая с собой в банк взрывное устройство

03.05 / В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали четыре человека

03.05 / Власти Мальты расследуют возможную причастность Израиля к пожару на судне “Флотилии свободы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика