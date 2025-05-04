 

Sky News: в Великобритании предотвращен теракт, среди задержанных четверо иранцев

04.05.2025, 5:50, Новости дня
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Пять человек (от 29 до 46 лет), в их числе четверо иранцев, были арестованы в Великобритании по подозрению в планировании теракта, пишет британский телеканал Sky News со ссылкой на полицию Лондона.

Где именно террористы планировали совершить нападение, не сказано. Но сообщается, что “сотрудники полиции связались с владельцами места, о котором идет речь, чтобы проинформировать их и предоставить соответствующие рекомендации и поддержку”.

В рамках проводимого расследования полиция проводит обыски по нескольким адресам в районах Манчестера, Лондона и Суиндона.

Информация уточняется.


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