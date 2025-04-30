Трамп исключил мужа Харрис из состава попечительского совета Музея Холокоста

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку членов попечительского совета Музея Холокоста в Вашингтоне, назначенных его предшественником Джо Байденом. Среди тех, кто лишился поста – Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, соперницы Трампа на президентских выборах и вице-президента в администрации Байдена.

Также лишились места в совете бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн и бывший директор Совета по внутренней политике Сьюзан Райс, занимавшая в администрации Барака Обамы пост Советника президента по национальной безопасности. Как пишет Times of Israel, она была вдохновительницей первого национального плана борьбы с антисемитизмом, принятого в 2023 году.

Эмхофф обвинил Трампа в политизации Холокоста. “Недопустимо превращать одно из самых страшных злодеяний в истории в вопрос, вбивающий между нами клин. Это недостойно памяти шести миллионов евреев, убитых нацистами. А ведь сохранение памяти – цель музея”, – сообщил он.

Отметим, что новые президенты нередко отстраняют от должности назначенцев своих предшественников – делал это и Джо Байден. Однако при Трампе это явление приняло массовый характер.