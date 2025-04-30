 

Гарвард обещает бороться с антисемитизмом и исламофобией – “Больше занятий об Израиле/Палестине”

30.04.2025, 9:50, Новости дня
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Президенту Гарвардского университета Алану Гарберу переданы отчеты двух рабочих групп, один из которых посвящен проявлениям антисемитизма и ненависти к Израилю, а второй – проявлениям исламофобии и предвзятого отношения к арабам и палестинцам. Согласно отчетам, нападкам в университете подвергались как евреи, так и мусульмане.

Рабочие группы были созданы за год до прихода к власти в США президента Дональда Трампа, после массовых антиизраильских выступлений в кампусе университета. В этих выступлениях участвовали студенты, преподаватели и пропалестинские активисты, не имеющие отношения к Гарварду.

В письме, распространенном Гарбером, отмечается, что на ситуацию в кампусе повлияло нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Президент сообщил, что на основании отчетов будет проведен пересмотр учебных программ и выработан план по борьбе с проявлениями нетерпимости.

“Мы намерены проводить больше занятий об Израиле/Палестине и палестино-израильском конфликте. Будет начат проект по исследованию антисемитизма, а также поддержан проект по историческому анализу мусульман, арабов и палестинцев”, – добавил президент, отметив, что дисциплинарные меры станут более эффективными.

При этом Гарбер не указал, насколько новые меры соотносятся с требованиями администрации США начать борьбу с антисемитизмом и защитить еврейских студентов. Президент Дональд Трамп оставил Гарвард без федерального финансирования и пригрозил лишить освобождения от налогов, если это не будет сделано.


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