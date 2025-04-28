“Голод как оружие” – суд в Гааге начал новое разбирательство против Израиля

В Международном суде справедливости в Гааге начались слушания по вопросу, нарушает ли международное право решение израильского руководства о прекращении поставок в сектор Газы гуманитарной помощи.

Основанием для разбирательства стало решение Израиля о запрете деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам. Как ожидается, с обращениями к суду выступят представители 40 государств. Весь процесс займет пять дней.

Представитель Палестинской автономии Амар Хиджази отметил, что жители сектора Газы лишены продовольствия, воды и лекарств, а Израиль использует голод как оружие войны. По его словам, израильская армия целенаправленно убивает медиков и сотрудников гуманитарных организаций.

Еврейское государство в слушаниях не участвует. Министр иностранных дел Гидеон Саар назвал судебное разбирательство цирком, напомнив о связях UNRWA и палестинской террористической группировки ХАМАС. “ООН и UNRWA полностью прогнили” – заявил министр, добавив, что юрисдикция международного суда на Израиль не распространяется.