 

В Лос-Анджелесе убит гражданин Израиля

28.04.2025, 1:25, Новости дня
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В районе Вудленд-Хиллс города Лос-Анджелес в хостеле для лиц, проходящих реабилитацию от наркотической зависимости, найден мертвым израильтянин.

Тело обнаружили рано утром в субботу, 26 апреля. Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины.

По информации сайта Walla News, ссылающегося на американские СМИ, свидетели сообщили, что незадолго до обнаружения тела в дом входили и затем покинули его несколько человек. Связь этих людей с убийством устанавливается.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о задержании одного подозреваемого.


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