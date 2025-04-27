 

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в убийстве генерала Москалика

27.04.2025, 14:30, Новости дня
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Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления российского генерального штаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

“Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, он приобрел автомобиль Volkswagen и заложил в него взрывчатку, взятую из оборудованного украинскими спецслужбами. Машина была припаркована у дома военачальника, взрывное устройство было приведено в действие, когда он проходил мимо машины.

Зимину будут предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывчатки и теракте. Пресс-служба ФСБ распространила видеозапись, на которой Кузин дает признательные показания. По его словам, он был завербован еще в 2023 году, а взрывное устройство было задействовано дистанционно, с территории Украины.


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