Покончила с собой Вирджиния Джуффре, одна из жертв сети миллионера-педофила Джеффри Эпштейна

41-летняя Вирджиния Роберт Джуффре – одна из женщин, жаловавшихся на сексуальное насилие со стороны миллионера-педофила Джеффри Эпштейна – покончила с собой на своей ферме в Западной Австралии, пишет NBC News со ссылкой на заявление ее семьи.

Менее чем за месяц до самоубийства Вирджиния Джуффре рассказала в соцсетях, что попала в автомобильную аварию и что врачи “дают ей четыре дня жизни”. ДТП произошло на западе Австралии. В автомобиль Джуффре, по ее словам, на скорости 110 км/ч врезался школьный автобус. “У меня почечная недостаточность, мне осталось жить четыре дня”, – писала тогда Джуффре, сообщая, что ее перевели в специализированную урологическую больницу.

Вирджиния Джуффре была потерпевшей в деле против Джеффри Эпштейна и его подруги Гислейн Максвелл, а также в деле против британского принца Эндрю.

В частности, Вирджиния Роберт Джуффре обвиняла принца Эндрю в том, что, когда она была несовершеннолетней, он трижды вступал с ней в интимные отношения против ее воли. Согласно иску, она была вовлечена в педофильскую сеть Джеффри Эпштейна и была вынуждена делить постель с его друзьями, среди которых был и Эндрю. Защита принца утверждала, что данный случай подпадает под условия соглашения, которое Джуффре подписала с Эпштейном. За сумму в полмиллиона долларов она отказалась от каких-либо претензий к миллиардеру. Но судья Льюис Каплан счел, это не так, и дал иску ход. Речь шла о гражданской, а не об уголовной ответственности, но само его рассмотрение, не говоря уже о признании принца Эндрю виновным в принуждении несовершеннолетней к сексу, стало ударом по британской монархии в целом.

Джеффри Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура сказала о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года (некоторые эксперты считают, что Эпштейн был убит).

Издание The Washington Post писало со ссылкой на собственные источники, что у Эпштейна были зафиксированы множественные переломы костей шеи. В частности, сломана подъязычная кость – такой перелом можно наблюдать у жертв суицида, особенно у пожилых мужчин, но чаще такая травма встречается в случае удушения. Однако официальный вывод экспертов: самоубийство.

В июне 2022 года Гислейн Максвелл – подруга Джеффри Эпштейна – была приговорена федеральным окружным судом Манхэттена к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних.