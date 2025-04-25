Взрыв в Балашихе, убит замначальника ГОУ генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик
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В пятницу, 25 апреля, в подмосковной Балашихе, возле дома по бульвару Нестерова взорвался автомобиль. В результате взрыва был убит заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает ТАСС.
“По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами”, – сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Судя по имеющимся данным, было дистанционно подорвано самодельное взрывное устройство, установленное рядом с газовым баллоном около автомобиля.
Телеграм-канал Mash пишет, что взорванный автомобиль принадлежал не генералу, а другому человеку.
Ярославу Москалику было 59 лет.
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