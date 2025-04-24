 

Апелляционное отделение МУС приняло апелляцию Израиля, но ордера на арест в силе

24.04.2025, 21:40, Новости дня
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Апелляционное отделение Международного уголовного суда (МУС) вынесло решение о возвращении возражения Израиля относительно юрисдикции МУС над Государством Израиль на рассмотрение, подчеркнув, что нижестоящая палата суда недостаточно рассмотрела аргументы Израиля.

Израиль подал возражения против юрисдикции МУС над своими гражданами в прошлом году после того, как Международный уголовный суд вынес ордера на арест главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

Как отмечает The Times of Israel, палата предварительного производства МУС вынесла решение против Израиля, заявив, что подобные аргументы “рассматривать слишком рано”.

Апелляционное отделение постановило, что палата предварительного производства была обязана рассмотреть возражение Израиля против юрисдикции, и что аргументация о “преждевременности” подачи возражения плохо сформулирована.

При этом апелляционное отделение подчеркивает, что не выносит решение в пользу Израиля о приостановлении ордеров на арест, пока вопрос о юрисдикции не будет разрешен, утверждая, что данная просьба не связана с вопросом о юрисдикции. Апелляционное отделение указывает, что решение об отзыве или приостановке ордеров должна принять палата предварительного производства.

В своем возражении Израиль подчеркивает, что образование, известное как “государство Палестина”, ставшее членом МУС в 2015 году, не имело права передавать этому органу юрисдикцию над израильскими гражданами, поскольку соглашения Осло прямо отказывают палестинской администрации в юрисдикции над гражданами Израиля.


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