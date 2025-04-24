 

В одном из лицеев во Франции совершено нападение на учеников – убита школьница

24.04.2025, 16:20, Новости дня
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Школьница, учившаяся в лицее в Нанте (на западе Франции), была убита и еще трое учащихся получили ранения после того, как на них напал 15-летний ученик с ножом, передает телеканал BFMTV.

Французские СМИ сообщают, что нападения были совершено в двух классных комнатах на разных этажах лицея: сначала злоумышленник напал на старшеклассницу, а затем спустился этажом ниже и нанес ранения учащимся младших классов.

Преподаватели смогли задержать нападавшего до приезда полиции.

Предварительно: версия о теракте не рассматривается.


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