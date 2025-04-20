Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1152-й день войны. “Пасхальное перемирие”

Министерство обороны РФ 20 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона не раз заявляла о фактическом “разгроме” украинских сил.

Напомним, что вечером 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил: “Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля”. Украинская сторона заявляла, что армия РФ перемирие не соблюдает.

В отчете минобороны РФ утверждается: “До начала действия перемирия подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 “Vampire” чешского производства. Уничтожен склад боеприпасов. Активными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины “Козак”, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожено три склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Александро-Шультино, Белая Гора, Заря, Александро-Калиново, Яблоновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре боевые бронированные машины. Уничтожены 10 автомобилей, семь артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровское и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины “Козак”, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Поддубное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Paladin” производства США. Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям артиллерийской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Степногорск Запорожской области. Уничтожены более 100 военнослужащих, танк, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52831 беспилотный летательный аппарат, 604 зенитных ракетных комплекса, 22967 танков и других боевых бронированных машин, 1544 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23913 орудий полевой артиллерии и минометов, 34387 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).