 

Гигантские волны в Австралии привели к человеческим жертвам

20.04.2025, 10:00, Новости дня
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По меньшей мере шесть человек утонули и еще двое считаются пропавшим без вести после того, как гигантские волны нанесли удар по восточному побережью Австралии – штатам Виктория и Новый Южный Уэльс.

Спасатели ведут поиски мужчины, которого смыло в море недалеко от Сиднея. В городке Сан-Ремо к востоку от Мельбурна волны унесли двух человек. Женщина погибла, поиски мужчины продолжаются. Еще одной женщине удалось добраться до суши вплавь.

“Мы знаем, что и австралийцы, и туристы любят отходить от исхоженных троп. Но побережье может представлять опасность, причем часть этих опасностей вы не заметите. Мой совет: остановитесь, посмотрите вокруг, оставайтесь в живых”, – заявил глава спасательной организации Surf Life Saving Australia Адам Вейр.

По данным организации, за последние десять лет на диких пляжах зеленого континента утонули 630 человек. SLSA напоминает: заходить в воду можно только на пляжах, где есть спасатели.


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